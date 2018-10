Rebellion im Bauch?

Was rumpelt und pumpelt in meinem Bauch herum? Immer mehr Menschen klagen über Symptome wie Bauchschmerzen, Blähungen und Durchfälle. Doch was steckt dahinter? Welche Rolle spielt hierbei die Ernährung? In einem Fachvortag der Ernährungswissenschaftlerin Sabine Wecker bekommen Sie einen Überblick über die möglichen Ursachen und Zusammenhänge. Der wichtigste Punkt für einen beschwerdefreien Alltag ist die Ernährung. Vortrag mit Diskussion. Anmeldung bei der VHS unter Telefon 07931 574300, per E-Mail an vhs@bad-mergentheim.de und im Internet unter www.vhsmgh.de