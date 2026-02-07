Der Verein „Die Weingüter Bretzfeld e.V.“ plant für März 2026 wieder mit seinem beliebten Freiluft-Event im Weinberg: „Rebenglühen Bretzfeld – Wenn der Berg für den Wein brennt.“

Wieder findet das Event in einer anderen Bretzfelder Weinlage, dieses Mal dem „Bretzfelder Lindelberg“ statt. An diesem Berg findet das Rebenglühen zum dritten Mal statt. Die acht Weingüter und die Weinkellerei Hohenlohe eG bewirten Ihre Gäste an insgesamt 10 Ständen mit rund 70 verschiedenen Weinen und 18 verschiedenen Speisen. Damit halten die Wengerter am bewährten Konzept mit Lichtspektakel, Feuer, Genuss, Vielfalt und schöner Stimmung im Weinberg fest. Der über 4km lange Rundweg führt über den gesamten Weinberg.