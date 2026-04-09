Die neunköpfige Swing- & Jump-Blues-Combo ReBop Hot aus den Regionen Karlsruhe/Kraichgau/Pfalz bringt mit Rhythmusgruppe, Bläsersatz, Sängerin und zwei Sängern Vintage Dance Music auf die Bühne:

Der Swing der 1930er Jahre geht Tänzerinnen und Tänzern ebenso in die Beine wie der Jump-Blues aus den 1940er und 50er Jahren.

Der Jump-Blues, eine (meist) schnellere Spielart des Blues, entstand als explosive Mischung aus Blues, Swing und Jazz. Er integriert einen dominanten Bläsersatz, ist tanzbar und gilt für viele als Vorläufer des Rock’n’Roll.

Zum Repertoire der Band gehören Standards von George Gershwin bis Ray Charles, aber auch weniger bekannte Titel von Größen wie Sam Butera, Louis Jordan oder Wynona Carr. Bei diesem Mix kommen Liebhaber von Jive, Lindy-Hop, Jitterbug, Boogie-Woogie auf der Tanzfläche ebenso auf ihre Kosten wie Rock‘n‘Roller.