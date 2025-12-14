Zärtlich gezähmte Instinkte, designte Intensität, Nähe als Content, Banalität als ergreifende Kunstform.

Hier geht es nicht um Babies, die sind doch nur Mittel zum Zweck. Die sind mir bloß in den Feed gerutscht, über die bin ich überhaupt erst draufgekommen, auf die omnipräsente Ästhetisierung des Alltäglichen.

Ausgehend von Rebornpuppen – hyperrealistischen Säuglingsnachbildungen, die von Frauen online bespielt werden - performt Winnie Luzie Burz ein Hybrid aus Figurentheater, Reenactment und Live-Stream, auf analoger und digitaler Bühne.

Bitte mit geladenem Smartphone kommen.