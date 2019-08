Die Historikerin und Kulturwissenschaftlerin Annalena Schmidt wendet sich seit Jahren in Bautzen gegen Rechtsextremismus und die Spaltung unserer Gesellschaft. Für ihr bürgerschaftliches Engagement und ihre Zivilcourage wurde sie im Jahr 2018 vom Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt (BfDT) mit dem Titel einer „Botschafterin für Demokratie und Toleranz“ ausgezeichnet. Frau Dr. Schmidt, die gegenwärtig am Sorbischen Institut in Bautzen als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig ist, wird zu einem aktuellen Thema sprechen.