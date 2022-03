Rechtspopulismus und Rechtsextremismus heute. Was können wir dagegen tun?

Der Kurs wird online mit der Videoplattform Zoom durchgeführt. Die Zugangsdaten gehen den Teilnehmenden im Vorfeld zu.

Kooperation mit den Volkshochschulen Tuttlingen, Bretten und Reutlingen. Kooperation mit dem Gesellschaftswissenschaftlichen Institut München.

Teilnahme kostenlos, Anmeldung erforderlich

Beschreibung

Rechtspopulistische und rechtsextremistische Parteien sind in ganz Europa erstarkt und auch im vorpolitischen Raum gibt es immer mehr Zusammenschlüsse, die unsere demokratischen Grundprinzipien in Frage stellen. Die Schere zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Schichten klafft immer weiter auseinander. Was ist mit den westlichen Demokratien los? Geben nun Demagogen den Takt vor? Kommen wir gar vom Weg der Freiheit ab? Welche Möglichkeiten haben wir im Rahmen der politischen Bildung?