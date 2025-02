Rechtzeitig vorsorgen – aber wie? Generalvollmacht, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung

Vortrag von Rebecca Asam, Geschäftsführerin des Betreuungsvereins im Landkreis Tübingen. Vortragsreihe "Generalvollmacht, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung" Nach mehreren Veranstaltungen zur Patientenverfügung beschäftigen wir uns an zwei Abenden mit weiteren Aspekten rund um die Vorsorge für Situationen, in denen wir nicht selbst entscheiden können. Das PatientenForum Tübingen lädt ein. Zweiter Vortrag am 24.04.2025.