Freitag, 24. Mai 2024

Stadthalle Aalen

20:00 Uhr

Franziska Hölscher, Marianna Shirinyan

Recitalprogramm für Violine und Klavier

Franziska Hölscher und Marianna Shirinyan lernten sich während ihres Studiums an der Musikhochschule Lübeck kennen. Als Solistinnen sind sie zu Gast bei den führenden Orchestern und begeistern seit einigen Jahren auch als erfolgreiches Duo bei internationalen Festivals. Ihre CD "Landschaften", die sie gemeinsam mit der Schauspielerin und Regisseurin Maria Schrader eingespielt haben, ist Spiegel-Bestseller und wurde vielfach ausgezeichnet. So wie man eine Landschaft nicht betrachten kann, ohne dass diese einen Ausdruck vermittelt, so kann man eine Komposition nicht hören, ohne sie in eine Gefühlssituation zu übersetzen.

Franziska Hölscher und Marianna Shirinyan begeben sich in ihrem Recitalprogramm auf eine Reise durch ihre ganz persönlichen „Klanglandschaften“: Von Bibers mysteriösen Rosenkranzsonaten über Ravels „verjazzter“ Violinsonate bis hin zur symphonisch angelegten, rauschhaften Sonate von Richard Strauss.

Karten sind im Vorverkauf beim Musikhaus MusikA, über reservix auf der Webseite des Konzertrings Aalen sowie an der Abendkasse in den Preiskategorien 23 Euro, 26 Euro und 29 Euro erhältlich.