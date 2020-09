Am Freitag, den 18. September, öffnet ab 16 Uhr im Fotografie Forum Frankfurt die Ausstellung RECOMMENDED OLYMPUS FELLOWSHIP. Unter diesem Titel werden die Werke der Stipendiat*innen Karla Hiraldo Voleau, Tobias Kruse und Mika Sperling, die im Rahmen des Stipendiums recommended entstanden sind, bis zum 25. Oktober 2020 der Öffentlichkeit präsentiert. In den fotografischen Projekten des zweiten recommended-Jahrgangs 2019/2020 geht es um die Dating-Kultur in Japan, die Stimmung im Osten Deutschlands und die Beziehungen zwischen Mutter, Tochter und Schwiegermutter mit unterschiedlichen kulturellen Wurzeln. Für ihre Themen haben alle drei Künstler*innen jeweils einen sehr persönlichen Zugang gewählt.