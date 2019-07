Reconnective Healing: The O.N.E. Experience

O.N.E. steht für Ob­ser­ve. No­ti­ce. Ex­pe­ri­ence. = Be­ob­ach­te. Neh­me wahr. Er­fah­re.

The O.N.E. Ex­pe­ri­ence ist ei­ne Rei­se in die Tie­fen von Re­con­nec­ti­ve Hea­ling, in ei­ne ganz neue Welt der Hei­lung, in der wir uns mit un­se­rer in­ne­ren Kraft und un­se­rer ei­ge­nen Größe rück­ver­bin­den, um sie zu ent­fal­ten und zu le­ben. Egal, ob du ein­fach ei­ne be­son­de­re Er­fah­rung suchst oder ob du wei­ter­ge­hen und selbst ein Re­con­nec­ti­ve Hea­ling Foun­da­tio­nal Prac­ti­tio­ner wer­den möch­test, kann die­se Rei­se für dich le­bens­ver­än­dernd sein! Vor­aus­set­zung: Für den On­li­ne­kurs The Por­tal gibt es kei­ne Vor­aus­set­zung. Für das Li­ve-Ver­tie­fungs­wo­chen­en­de The Ca­ta­lyst ist die Ab­sol­vie­rung von The Por­tal (On­li­ne­kurs Le­vel 1) so­wie ei­ne Re­con­nec­ti­ve Hea­ling Sit­zung von ei­nem zu­ge­las­se­nen Prak­ti­zie­ren­den Vor­aus­set­zung. Zer­ti­fi­kat: Nach er­folg­rei­chem Ab­schluss von The O.N.E. Ex­pe­ri­ence und der Zu­stim­mung zu den Pra­xis-Stan­dards er­hältst du dein Zer­ti­fi­kat zum „Re­con­nec­ti­ve Hea­ling Foun­da­tio­nal Prac­ti­tio­ner“ (RFPP). An­schließend bist du be­rech­tigt, an dem The Re­con­nec­ti­on-Cer­ti­fied Prac­ti­tio­ner Pro­gram (Le­vel 3) teil­zu­neh­men.