Red Blooms Blues Band bei Blues in Town

Red Blooms Blues Band - damals und heute

Explosiver „Blues’n’Roll“

Die Red Blooms Blues Band spielten sich bei hunderten von Konzerten mit ihrem explosiven „Blues’n’Roll“, einer brisanten Mischung aus Blues, Boogie und Rockabilly, in die Herzen vieler Bluesfans. Die drei Musiker leben weit über Süddeutschland verteilt und spielen in verschiedenen Bands, treffen sich aber immer wieder für gemeinsame exklusive Konzerte. Das Ausnahmetalent an der Gitarre, Daniel Häne (München) und die Rhythmuseinheit mit Bernd Löschberger (Augsburg) am Schlagzeug und Steffen Schöchle (Hülben) am Kontrabass grooven, rocken und swingen bei diesen Konzerten miteinander wie eine Lokomotive. Und sie zeigen, dass das gemeinsame Musizieren und der Spaß zusammen mit dem Publikum immer an erster Stelle stehen. Die Kulturinitiative Blues in Town Esslingen freut sich schon darauf, dass die Red Blooms Blues Band wieder den Saal zum Kochen bringt.