Red City Radio

Das Quartett aus Oklahoma schafft es mit beeindruckender Geschicklichkeit an die Traditionen von Bands wie AVAIL, HOT WATER MUSIC oder DILLINGER FOUR anzuknüpfen ohne dabei sentimental zu klingen.

Stattdessen spiegelt ihre Musik den Sound einer Band wider, die neue Perspektiven sucht und sich dabei selbst nach vorne zwingt. Mit jedem Album feilen sie an ihren klassischen Drei-Minuten-Hymnen und klingen dabei niemals langweilig oder ausgelutscht. Seit nun über zehn Jahren ist die Band damit erfolgreich in aller Welt unterwegs und kann fast überall auf eine ausgeprägte Fanszene setzen. Nachdem sie im November 2019 zusammen mit HOT WATER MUSIC zueletzt in Europa waren, bringen sie nun ihren mitreißenden Punk-Rock erneut in die hiesigen Clubs und auf die Festivals.