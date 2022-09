RED DEVILS Heilbronn vs. KSV Witten 07

RED DEVILS Heilbronn gegen KSV Witten 07.

Wenn sich Olympiateilnehmer und Weltmeister, Europameister und Deutsche Meister auf der Matte im Kampf eins gegen eins messen, kann man eines getrost behaupten: Bei den Ringkampf-Events der RED DEVILS erleben die Zuschauer Spitzensport auf Weltklasse-Niveau!

Nach dem Einzug in das Halbfinale in der Saison 2021/22, greifen die RED DEVILS in der Saison 2022/23 wieder den Einzug in die Playoffs an. Unter anderem mit dem 3. Europameister sowie zweifachen Olympia-Teilnehmer aus der eigenen Jugend - Eduard Popp.