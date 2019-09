Red Hot Chilli Pipers „Fresh Air“

“The most famous Bagpipeband in the world, ever!”

In 2002 überlegen vier talentierte und preisgekrönte schottische Musiker, was sie noch aus ihren Pipes und Drums herausholen können. Der reglementierte Musikstil von Pipe-Bands ist ein wichtiger Teil ihrer stolzen Kultur, aber die Jungs wollten ihn ein bisschen aufpeppen und in einem neuen Licht präsentieren. Sie holten drei “Rock” Musiker dazu und kombinierten Pipes and Drums mit Rock´n´Roll Hymnen wie “Smoke on the Water” von Deep Purple oder “Thunderstruck” von AC/DC, - Bagrock ist geboren! Die Red Hot Chilli Pipers übten und spielten kleinere Gigs und arbeiteten an ihrem neuen Sound.

Ihre Bühnenshow wird immer ausgefallener, origineller, massentauglicher, bleibt aber trotzdem kulturell sehr wertvoll. In 2006 kommt der Durchbruch, die Pipers bewerben sich für die, zur besten Sendezeit ausgestrahlte BBC TV-Talentshow “When Will I Be Famous”… und gewinnen. Seitdem sind sie kaum zum Luft holen gekommen - es sei denn, um in ihre Dudelsäcke zu blasen. Das Debütalbum “Bagrock to the Masses” wird mit Platin ausgezeichnet.

The Red Hot Chilli Pipers sind und bleiben “The most famous Bagpipeband in the world, ever!” Ihr charakteristischer “Bagrock”-Sound hat den RED HOT CHILLI PIPERS ein breites Publikum beschert und die Chilli Pipers zu einem globalen Phänomen gemacht. Die Band bringt Konzertsäle von den USA bis nach China zum Rocken. Sie gewannen 2007 und 2010 den Scots Trad Music Award als bester Live Act.

Raffinierte Cover-Versionen von „La Grange“ von ZZ Top und eine großartige Version von The White Stripes „Seven Nation Army“ sind nur zwei Beispiele dafür, wie gut Rockmelodien mit Dudelsäcken harmonieren. Es gibt auch Originals wie “The Fallen” und traditionelle Stücke wie “Wild Mountain Thyme” oder “Highland Cathedral”.

Den größten Teil der letzten 10 Jahre haben die RED HOT CHILLI PIPERS damit verbracht, vor weltweit ausverkauften Häusern ihre phänomenale Live-Show zu perfektionieren. Reisen nach Europa und in die USA festigten den Ruf der Band als einen der angesagtesten Live-Acts! U.a. haben die Chilli’s bei den MTV Europe Awards in Glasgow gespielt und Sketches mit Ed Sheeran und David Hasselhof gedreht. Beim Fußball EM Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Schottland haben die Chilli´s die Nationalhymne gespielt. Ihre Bühnenshow ist ausgefallen, originell, für eine große Publikumsvielfalt zugänglich, aber auch kulturell sehr wertvoll.

Nach einer erfolgreichen Tour in 2017, werden die RED HOT CHILLI PIPERS mit ihrem Original Scottish-Bag-Rock die deutschen Bühnen auch in 2019 wieder erobern und ihr Publikum davon überzeugen, dass Dudelsäcke und Rockmusik einfach zusammengehören!

Im Juni 2019 kommt auch das neue Red Hot Chilli Pipers Album, “Fresh Air”, eine aufregende Fusion aus brandneuen Songs und natürlich sorgfältig ausgewählten Covers.

Für die kommende Deutschland/Schweiz Tour haben die Pipers auch einige Überraschungen im Gepäck: Unter anderem haben sie die Probenzeit damit verbracht, einige deutschsprachige Hits einzustudieren - welcher davon nun am besten zu ihrem Bagrock passt, darf während der Tour im Oktober und November herausgefunden werden!