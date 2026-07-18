Eigene Musik spielen – mit Red Hot ‘n‘ Blues verwirklichen sich vier erfahrene Musiker einen großen Traum.

Auf dem Etikett steht Blues-Rock, aber die vier bedienen sich aller Schubladen, die Spaß versprechen und transportieren dabei mit jedem Ton unbedingte Leidenschaft ... Wer also meint, Christoph Leipold, Jens Hartmann, Roberto Bangrazi und Michael Kneule musikalisch bestens zu kennen, entdeckt sie in der „Red Hot 'n' Blues“-Formation völlig neu. Und wer sie nicht kennt: erst recht!

Für die Bewirtung inklusive Sitzmöglichkeiten ist gesorgt. Einen Extra-Service gibt es für alle Radfahrer*innen: Der ADFC Heidenheim sorgt für bewachte Fahrradparkplätze hinter dem Rathaus. Auch in diesem Jahr kommt wieder unsere Foto-Box zum Einsatz, in der kostenlos Schnappschüsse gemacht werden können.