Mit Red Hot n Blues kommt eine Band, die sich mit Haut und Haaren dem Blues Rock verschrieben hat.

Hat man am Anfang den Fokus noch auf Heroes wie Popa Chubby, Red Devils oder Gov’t Mule gelegt, setzt das Quartett zunehmend auf eigenes Material. Und das hat es durchaus in sich. Das größte deutsche Bluesmagazin Blues News rezensiert das Debüt "Delightful Nights" mit 5 von 6 Sternen, was für eine deutsche Band bemerkenswert ist.

Red Hot n Blues sind nicht verbissen am Blues orientiert. Vielmehr wird jede Schublade geöffnet, die Spaß verspricht. Spielfreude ist während jeder Sekunde zu spüren.

Die Musik für das zweite Album der Band ist aufgenommen und wird demnächst ans Presswerk gehen. Ende 2026 möchte das Quartett die Welt mit den neuen Hits verzaubern.

Die Band ist mit allen Wassern gewaschen, und dennoch wird es dreckig. Spätestens dann, wenn der Big Block in Gang kommt und RHNB das Gaspedal bis aufs Bodenblech durchdrücken, ist es Zeit sich entweder gut festzuhalten oder einfach loszulassen und zu tanzen.

Red Hot n Blues sind: Chris Leipold - Gitarre und Gesang, Roberto Bangrazi - Schlagzeug, Jens Hartmann - Orgel und Orgelbass, Michel Kneule - Gesang und Ausdruckstanz.