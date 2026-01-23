Red Jackets – Internationale Oldies und Schlager der 50er und 60er Jahre.

Von Peter Kraus bis Elvis Presley, von Connie Francis bis Wanda Jackson: die Red Jackets folgen ihrer Leidenschaft und bringen die Musik der Wirtschaftswunderzeit auf die Bühne.

In stilechter Verpackung und im Originalsound der damaligen Zeit begeistern die Musiker seit Jahren ihr Publikum.

Ihr Programm besteht dabei aus Hits, die der Auswahl einer Musicbox entnommen sein könnten: deutsche Schlager, amerikanische RocknRoll- und Rockabilly-Evergreens, Twist- und Jivetitel, Instrumentals und die ein oder andere selten gehörte Musikperle lassen die Herzen von Musikliebhabern, Vintage-Fans und Tänzern höherschlagen.