RED MIC Stand-Up Comedy in English

RED MIC bringt die besten Comedians aus aller Welt für eine einzige Nacht nach Stuttgart! Freut euch auf einen urkomischen Abend, an dem sechs fantastische Comedians ihre besten Gags präsentieren.

Wer tritt auf? Eine Überraschung!

Das Line-up ist komplett neu – Namen können wir noch nicht verraten. Aber seid sicher: RED MIC holt nur preisgekrönte Comedians mit TV-Erfahrung (BBC, Comedy Central etc.) sowie die heißesten Newcomer, die kurz davorstehen, ihr erstes Netflix-Special zu bekommen.

SPECIAL RECORDING!

Bitte beachtet: Diese besondere Show wird aufgezeichnet. Das bedeutet, alle Comedians geben ihr absolut Bestes – und ihr habt die Chance, Teil von etwas Einzigartigem zu sein! Mit dem Betreten des Saals erklärt ihr euch damit einverstanden, gefilmt und/oder aufgenommen zu werden. Das Material kann zu Werbezwecken, für TV-Ausstrahlungen oder andere Medien genutzt werden. Wenn ihr nicht gefilmt werden möchtet, sprecht bitte unser Team vor Ort an.