Redekunst ist Übungssache

In diesem Intensivkurs mit maximal 6 Teilnehmern werden Übungswege aufgezeigt und erprobt, die uns Schritt für Schritt zur freien Rede führen. Statements, Vorträge, Präsentationen gewinnen Gestalt, indem wir das freie und lebendige Vortragen üben. Dieses Training lässt unsere Gedanken zunehmend an Klarheit, an Struktur und Anschaulichkeit gewinnen. Wir werden sicherer in Gedankenführung und Argumentation. Unsere Auftritte wecken Aufmerksamkeit und Interesse.

Wir entwickeln unseren eigenen authentischen Stil. Denn „echte“ Redekunst ist niemals künstlich, sie entfaltet sich durch kontinuierliches Üben.

Atem-, Stimm- und Präsenzübungen unterstützen und ergänzen das Training.

Nach vier Kursabenden intensiven Probierens und Experimentierens mit Stimme, Sprache und rhetorischen Stilmitteln bietet ein fünfter Termin Gelegenheit, mit einer kurzen Rede über ein selbst gewähltes Thema die Gruppe (und/oder ein fiktives Auditorium) zu überzeugen - falls gewünscht, mit Audio- und Videoaufzeichnungen; beim nächsten und letzten Termin werden diese "Generalproben" ausführlich besprochen.