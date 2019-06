Reden vor Anderen - Mitbringen von eigenen Anliegen. Werkzeuge für die Praxis

In vielen Situationen sind wir gefordert, verständlich, einladend, überzeugend zu sprechen. Doch nicht immer gelingt das. Eine Präsentation führt nicht zum gewünschten Ergebnis, die Zuhörer driften ab oder man selbst wird aus den verschiedensten Gründen unsicher. Beim Reden vor Anderen scheint es viele Fallstricke zu geben. Was kann ich tun oder üben, um präsent zu sein in meinem Wort? Welche Hilfen rhetorischer Art, vor allem aber auch welche Hilfen, die uns unser Körper und unsere Körperwahrnehmung permanent anbieten, gibt es, die wir nutzen können? Sodass einerseits unser Auftreten bewusster und sicherer wird und andererseits wir noch wir selber bleiben? Was Sie dazu an eigenen Anliegen mitbringen, soll an diesem Tag im Mittelpunkt stehen. In viel praktischem Tun und einigen Hintergrundinfos aus Rhetorik und Sprecherziehung.