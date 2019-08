Redirection in concert: Passé

Was, wenn die Bands, die wir lieben, nirgends mehr spielen? Was, wenn wir keine Orte mehr haben an denen wir uns begegnen? Was, wenn wir nicht mehr offen sind für Unbekanntes?

Inselgrün hat uns drei Jahre lang zu elektronischer Musik schweben lassen. Kurz vor dem Ende von Jangala möchten wir etwas Neues wagen. Einzigartige Konzerte füllen einen ebenso besonderen Raum. Ein gemeinsamer Konzertsonntag mit einer Band, zu der wir schon viele Jahre träumen. Lust etwas Neues auszuprobieren?

➽➽ passé (Post-Rock / Synth-Rock)

Einlass: 17.00

Beginn: 19.00

✿ Pay what you want ✿ Getränke im Kulturinsel-Biergarten ✿

Das Konzert findet bei Regen nicht statt. Wir informieren euch rechtzeitig.

___________________________________________________

Passé:

Bands sind scheiße. So wie diese hier - viel zu anstrengend und so verfickt kompliziert. Doch Auflösen hat leider auch nicht funktioniert. Zu ergreifend ist die Musik, zu anders, um sie der Welt vorzuenthalten. Und so sind Passé ihrem Namen zum Glück nicht gerecht geworden. Seit nunmehr fünf Jahren kämpft die Band mit sich selbst, weil es eben doch so viel wert ist.

Passé sind die Frisur, die nie so richtig sitzt und dennoch jeden Tag liebevoll zurechtgemacht wird. Die Dynamik einer solchen Hassliebe resultiert in diesem Fall in unbändiger Wucht, Zerrissenheit und unvergleichlicher Poetik. Überraschend, schonungslos direkt und trotzdem eingängig setzen sich Passé dem Hörer gleichzeitig auf die rechte und die linke Schulter. Von der einen Seite schreiend, von der anderen flüsternd, beweisen sie, dass diese Band Vieles, aber noch lange nicht Geschichte ist. Wie das klingt? Ziemlich geil.

--------------------------------------------------------------------------------------

✿ Neue Wege, selbe Stellen – Redirection in concert ✿ Präsentiert von LIFT Das Stuttgartmagazin ✿