Redirection: Jangala #12 mit Just Emma und Judith van Waterkant

Zurück zu Beton – Jangala #12 Präsentiert von egoFM

Die Musik verstummt, das Vöglein verfliegt. Blumen werden welk, der Garten wird abgerissen. Einmal pro Monat erleuchtete unsere Oase diesen Sommer, nun ist sie am Ende. Zwölf Mal hat sie uns miteinander verbunden, uns erfreut. Es ist an der Zeit sich zu verabschieden. Lasst uns ein letztes Mal in unser Kleinod aus Natur, Musik und Mensch zurückkehren. Inselgrün auf der Kulturinsel Stuttgart lebt noch – fangen wir zusammen die letzten Sonnenstrahlen ein?

Tanzen bis wir grün werden mit:

↬ Just Emma -live- (Underyourskin Records | Berlin)

↬ Judith van Waterkant (G-Edit | Leipzig)

↬ Marisa Sarah Mo (Heimlich | Wien)

↬ EMPATHY (Redirection | Stuttgart)

❁ Pay what you want ❁ Getränke im Kulturinsel-Biergarten ❁ Essen von Foodsharing Commons Kitchen ❁

Zusammen erschaffen wir einen Raum der Freiheit und des gegenseitigen Respekts, an dem ausnahmslos jeder willkommen ist. Für Liebhaber*innen der Elektronischen Musik, für Familien, Anwohner*innen und alle die einfach nur einen Tag im Grünen verbringen wollen. Elektronische Klänge zum Fühlen und Genießen. Heart open, eyes closed.

In our third year we'd like to invite you to a journey through the various interpretations of soulful electronic music. Kulturinsel Stuttgart's urban garden will be the place where melodic sounds of Downtempo, Deep House and Organic – combined with nature and arts – will create a unique environment. Together we'd like to create an open space, where everyone is welcomed. Heart open, eyes closed.