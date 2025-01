Redshift – Tales of gaining Power

Wir blicken in den bodenlosen Grund. Euphorie und Angst, Leichtigkeit und Schwere, Anpassung und Grenzüberschreitung beginnen, miteinander zu ringen: Wie tief ist deine Fallhöhe? Wie weit kannst du gehen? Was bedeutet dir Macht? Alba Scharnhorst und Selina Glockner widmen sich in der Tanz- und Objekttheater-Performance Redshift« dem Streben nach Macht aus einer weiblichen Perspektive. Mit waghalsigen Choreografien und sich verflüssigenden Körpern lädt die Performance dazu ein, die eigene Wahrnehmung von Weiblichkeit* zu verschieben, weibliche* Macht in ihrer Fragilität wie auch Brutalität zu erleben und sich gesellschaftlichen Utopien und persönlichen Wunschträumen hinzugeben.

In der Reihe »Navigating the Now« beschäftigen wir uns mit drängenden Fragen der Gegenwart: Wie sieht die Zukunft von Beziehungen aus? Was fangen wir mit Macht an? Was lässt sich mit Kunst ausrichten? »Navigating the Now« präsentiert drei Arbeiten junger Künstler*innen, die unterschiedlich, kreativ und intelligent zentrale Themen der Gegenwart ergreifen.