reezy zählt zu den spannendsten Vertretern der modernen deutschen Rap- und Trap-Szene und hat sich mit seinem melodischen Sound, internationalen Einflüssen und einem klaren Gespür für Trends einen festen Platz in der Musiklandschaft erarbeitet. Der gebürtige Frankfurter steht für einen Mix aus US-inspiriertem Trap, eingängigen Hooks und selbstbewussten Texten über Erfolg, Geld und persönliche Entwicklung. Mit Millionen Streams und einer stetig wachsenden Fanbase gehört reezy zu den prägenden Artists seiner Generation.