Rise again, Reformhouse. Hyenah, der Antreiber des Afro-House (Party)-Labels Rise, versprüht zum zweiten Mal seinen Zauber innerhalb der Kowalski-Gemarkungen, welcher ihn 2016 zum Afro-Artist of the year (Traxsource) werden ließ.

Der anonyme Weltbürger verbirgt sich hinter einer riesigen Maske, die aus einer Art Schweißerbrille und einem Inhalationsbad-Handtuch besteht, totally Fashion natürlich. Wie sein Sound. Der ist vorne und reformiert das House. Und das auf ziemlich positive Art und Weise.

So lautet sein Credo: „Our positive vibes, our warmth, our respect for each other, our love. Right here and right now. Not a click away. That’s why I do what I do. I want you to come together. I want us to RISE. That’s my mission. It is not about my face. It is about us.”

Mit diesem Spirit und einem dicken Warenkorb voller Releases und Remixes auf allen Hype-Labels hat sich Hyenah in den letzten drei, vier Jahren international hochgespielt und in allen wichtigen Clubs dieser Erde gegiggt. Die eingeschränkte Sicht durch sein „Schweißerfenster“ scheint ihn dabei nicht aufzuhalten. Und wir tun es sicherlich auch nicht und freuen uns auf das Kowalski-Remake mit Hyenah, powered by der Südklang-Gang. Rise that positive vibes.

Reformhouse pres * Hyenah(RISE / Freerange Records) * Bukalemun (Südklang / Kowalski) * La Maka (Südklang)

supported by LIFT Das Stuttgartmagazin