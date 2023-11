Regenbogenbunte Tiere

Mit einer Museumspädagogin begeben sich die Kinder auf Spurensuche nach Darstellungen von Tieren in der Ausstellung.

Wie riechen wohl die Blumen, an denen eine Katze genüsslich schnuppert? Springt der Hund noch ins kühle Wasser? Dabei erfahren die kleinen Besucher*innen, was Expressionismus bedeutet. In der Werkstatt gestalten die Kinder ihre eigenen regenbogenbunten Tiere aus lufttrocknender Modelliermasse.

Anmeldung erforderlich unter museum.paedagogik@heilbronn.de oder Tel. 07131/562295. Bitte geben Sie den Titel der Veranstaltung, Ihren Namen sowie die Anzahl der teilnehmenden Kinder und/oder Erwachsenen an.