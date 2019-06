Reggaeton Festival mit Headlinern Bad Bunny und Arcangel

Drake will ihn. Cardi B will ihn. J. Balvin, Daddy Yankee, Becky G, Nicky Jam, Ozuna und viele, viele weitere wollen ihn. Starshine Tickets hat die Sensation wahrgemacht! Bad Bunny, einer der meist gehyptesten Stars der Welt, kommt nach Deutschland! Und er kommt nicht alleine – er kommt mit Arcangel! Erleben Sie Bad Bunny UND Arcangel live on stage! Nach der unglaublichen Performance der beiden Megastars im Madison Square Garden (New York) bringt Starshine Tickets die beiden Künstler im Doppelpack nach Mannheim!

Auf Youtube kommen die Songs und Features von Bad Bunny und Arcangel in der Summe auf über unglaubliche 30 Milliarden views. Mit über 38 Millionen monatlichen Hörern sowie weiteren x-milliarden Streams auf Spotify sprengen diese Megastars sämtliche Vorstellungen des Möglichen.

Bad Bunny hat in rasender, viraler Geschwindigkeit eine ganze Szene – den Latin Trap – weltweit etabliert und geprägt. US-Superstars wie Drake und Cardi B stehen Schlange, um mit diesem Ausnahmestar auf einem Song zu sein.

Arcangel ist eine lebende Legende in der Szene. Seit 2004 füllen seine Hits mit u. a. Nicky Jam, Maluma, Farruko etc. etliche Wände mit Gold- und Platinschallplatten sowie Awards! Er hat Puerto Rico auf die Karte gesetzt und steigert sich von Hit zu Hit!