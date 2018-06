REGGAETON SUMMER am Fr. 13.07. im Perkins Park ab 21 Uhr präsentiert von i love Reggaeton & onetaste.de

Nach den überragenden Partys in den letzten Jahren starten wir nun auch in 2018 die nächste Reggaeton-SUMMER-Party!I LOVE REGGAETON stimmt euch zusammen mit ONETASTE ein, um im Perkins Park so richtig zu feiern!Latinbeats sind mittlerweile ein fester Bestandteil in der StuttgarterPartyszene. Das Besondere an ILR ist vor allem die Musikauswahl.

Reggaeton, Bachata, Merengue, Brazilbeats und Hip-Hop in einer perfekten Mischung sind das Geheimnis dieser leidenschaftlichen Party. Somit ein „MUSS“ für alle Latin-Beats-Fans. Auf dem #Secondfloor könnt ihr bei DJ TimMo zu Hip-Hop, House & Partyclassics abfeiern. Lasst uns die Frühlingsgefühle wecken!

🎧 MAINFLOOR: DJ ManU 'El Comandante' (ILR / IBIZA)

🎧 SECONDFLOOR: DJ TimMo (Hip-Hop, House)

DANCE-CREW-SPECIAL

Zur Einstimmung wird es auf dem großen Floor einen Reggaeton Tanzauftritt geben von 2 ganz speziellen Girls aus Stuttgart. Eine davon war mit Ihrer Tanzgruppe schon Baden-Württembergischer Meister im Streetdance und die andere ist immer wieder als Tänzerin für TV Musikvideos gebucht. Seid gespannt, das wird guuuuut :-) und kommt nicht zu spät.

GETRÄNKESPECIAL:

Für die ersten 300 Gäste spendieren wir einen geschmackvollen WELCOME-DRINK, der euch auf den SOMMER und auf die Sommer Party einstimmen wird.

Ihr wollt einen eigenen Tisch oder in eurer Lounge feiern? - Dann meldet euch bei info@perkins-park.de