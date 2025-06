Nachdem sich die Regina Büchner Combination mit ihrem Programm in den letzten anderthalb Jahren sehr erfolgreich dem Hardbop-Tenoristen Dexter Gordon gewidmet hatte, schlagen die neuen Stücke mit dem Schwerpunkt auf weiblichen Jazzkompositionen eine ganz andere und auch modernere Richtung ein. Jazz war (zu) lange eine Männerdomäne, doch Frauen erobern sich mehr und mehr ihren berechtigten Platz.

Einige sehr wichtige Jazz-Standards wurden von Komponistinnen geschaffen, was selbst viele Musiker nicht wissen, und auch im modernen Jazz prägen Frauen mit ihren Kompositionen die Weiterentwicklung der Musik. Mit “New Standards – 101 Lead Sheets by Women Composers” der Schlagzeugerin Terry Lyne Carrington ist erst kürzlich eine umfassende Sammlung ausschließlich mit Kompositionen von Jazzerinnen erschienen, aus der die Band eine Reihe von Titeln interpretiert, um zu beweisen, dass deren Qualität des männlichen Gegenparts nichts nachsteht. Und natürlich muss auch erwähnt werden, dass Frontfrau Regina Büchner stilistisch äußerst vielfältige Kompositionen geschrieben hat, die an diesem Abend den Hörern nicht vorenthalten werden.

Besetzung:

Regina Büchner – Saxophon

Thomas Schaefer – Schlagzeug

Joachim Scheu – Klavier

Andy Streit – Kontrabass