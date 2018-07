Regina Büchner Quartett

× Erweitern Regina Buechner

Contemporary Crossover Jazz.

Es war einmal Mitte Mai im Jahre 1977 – da swingte eine gerade mal 14-jährige beim Jazz Festival Ludwigsburg in der Musikhalle munter drauf los und war am gleichen Tag mit dem Gershwin-Standard „Summertime“ landesweit im Südwest-Fernsehen zu bewundern. Erst zwei Jahre zuvor hatte Regina Büchner bei der Jugendmusikschule mit dem Klarinettenunterricht begonnen. Mit 16 Jahren erhielt sie dann beim baden-württembergischen Wettbewerb „Jugend jazzt“ einen Solisten-Sonderpreis zuerkannt und wurde danach als beste Improvisationskraft im neu gegründeten Landesjugendjazzorchester geschätzt. Mittlerweile favorisiert Regina Büchner das Tenorsaxophon und gilt als beständiger Pfeiler in der Jazzszene Baden-Württembergs. Sie spielt in unzähligen Formationen mit und gründete 1993 Regina Büchner’s Jazz 4 Fun.

Mit ihrem neuen Quartett stellt Regina Büchner Eigenkompositionen vor, die unglaublich abwechslungsreich, virtuos, fantasievoll und kreativ von Funk, über Swing, Latin, mystisch Balladeskem bis hin zu Adaptionen archaischer Volkslieder aus Island und Deutschland reichen.