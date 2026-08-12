Längst ist Origami, das kunstvolle Falten von Papieren, in Europa angekommen.

Wir setzen uns mit dieser reizvollen Technik auseinander und erschaffen aus schlichten Papierquadraten dreidimensionale Objekte. Es entstehen klassische Blüten und Tiere, Sterndosen und Schachteln oder kleine Spielobjekte wie Kreisel. Aus ihnen können Schmuck fürs Zuhause, Geschenke oder Glückwunschkarten werden. Regina Ille-Kopp bringt diese faszinierende Technik nah und erzählt über die traditionsreiche Kunst des Papierfaltens.