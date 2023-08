Regio-Krimi - Mafiajäger und Maultaschenkiller

Die Herbst-Saison beginnen wir mit Meistern der Kriminal-Literatur aus der Region. Ludwigsburg ist ein heißes Pflaster für dunkle Machenschaften, die sich an großen Dichtern orientieren: Schiller in „Mord auf dem Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg“. E.T.A. Hoffmann in Michael Gans‘ „Konvex“- Oft spielen aber auch regionale Spezialitäten eine mörderische Rolle wie Brezeln, Allmachtsdackel, Kehrwoche, Maultaschen oder der Bollenhut in einem Piratenradio. Die Grande Dame der deutschen Krimi-Welt, Ingrid Noll, verwickelt uns mit Raffinesse und Menschenkenntnis in die Abgründe des ganz normalen Lebens. Den Spannungsbogen aus der Region in die Welt ziehen wir mit Wolfgang Schorlaus Mafiajäger Morello, mit Klara Nordin aus Heilbronn und ihrer Kommissarin Linda Lundin in Lappland, mit Gil Ribeiro aus Asperg bei Ludwigsburg und seinem Kommissar Lost in Portugal. Als Überraschungsgast begrüßen wir eine ganz junge Krimi-Autorin aus der Schweiz. Und unser politisch-literarisches Puppentheater setzt einen kleinen Schlussakzent.

Anmeldung: vorlesescheune@posteo.de