Region´s Finest: VANISH | ANGA | END OF ME - Metal Edition

VANISH:

VANISH steht für modernen, melodischen Progressive Power Metal vom Feinsten. Ihre epischen Hymnen und kraftvollen Vocals sorgen für Gänsehaut-Momente. Bereitet euch auf eine Show vor, die euch noch lange in Erinnerung bleiben wird!

https://www.vanish-metal.com

ANGA:

ANGA ist eine Metal-Band aus Stuttgart, Deutschland. Wie Feuer und Eis trägt das massive Fundament aus Gitarren eine melodiöse Stimme. Genau diese Kombination sorgt dafür, dass ANGA Genre-Grenzen sprengt und viele Hörer auf ihre Kosten kommen. Ihr moderner Sound ist kraftvoll, energiegeladen und atmosphärisch – ihre Live-Auftritte sind pure, entfesselte Explosionen.

https://www.angamusic.de

END OF ME:

End of me Rock-Metal-Band aus Stuttgart/Mexiko Stadt Kein rettendes Netz Die härteren, aber nicht weniger emotionalen Klänge, kommen ohne Effekthascherei oder überbordendem Soundgewand daher. Vier Instrumente und eine Stimme. Dynamische Facetten leuchten auf und vereinen sich in schnellen, groovigen, verspielten Songs mit Atmosphäre, Melodie und Charakter. Hier geht es nicht um Einhörner oder Elfen Herzensangelegenheiten, soziale Lebensumstände die jeden betreffen oder soziale Ungerechtigkeit. Die Texte handeln von Trennung, Angst, Mut, Hoffnung, Protest und Erhebung. Wahre menschliche Emotionen. Liebe, Wut und Freude vereinen sich in neuer Form und kommen direkt von Herzen. Die mexikanische Sängerin verleiht der Band mit ihrer natürlichen, kraftvollen Stimme einen Hauch Exotik, als Kontrapunkt zur Bodenständigkeit der Jungs aus dem Ländle. Der musikalische Hafen im Ozean der kreativen Elemente und Strudel der Stile.

https://endofme.de

