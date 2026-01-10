Regionale Mini-Ausbildungsmesse

Am 4.02.2026 findet bereits die fünfte regionale Ausbildungsmesse im Mössinger Jugend- und Gemeinschaftshaus M statt.

Die Ausbildungsmesse richtet sich vor allem an Schülerinnen und Schüler der Mössinger Schulen, die 2026 eine Ausbildung beginnen möchten und noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind. Betriebe aus der Region haben die Möglichkeit für sich und ihren Beruf Werbung zu machen und im besten Fall noch eine Auszubildende oder einen Auszubildenden zu finden. Neben Informationen und Material über den Betrieb, gibt es teilweise auch Mitmach-Aktionen, um Jugendlichen einen praktischen Einblick in die Arbeit zu geben. Im Sinne des Peer-to-Peer-Ansatzes werden die Betriebe nach Möglichkeit von aktuellen Auszubildenden vorgestellt, da diese besonders nah an der Zielgruppe sind.

Die Erfahrung aus früheren Ausbildungsmessen hat gezeigt: das Jugendhaus ist ein Ort, an dem sich Jugendliche wohlfühlen und leichter ins Gespräch mit den Betrieben kommen. Die Niedrigschwelligkeit und eine lockere Atmosphäre sollen dabei helfen. Das Angebot wird bewusst übersichtlich gehalten, damit sich die Jugendlichen zurechtfinden und der Fokus auf der Regionalität bleibt. Die Messe ist so konzipiert, dass die Schülerinnen und Schüler an verschiedenen Ständen und Stationen Einiges zu entdecken haben: Neben den Betrieben sind außerdem das Jugendreferat Mössingen, der Landkreis Tübingen, die Agentur für Arbeit, die Handwerkskammer und weitere wichtige Akteure mit dabei und locken mit coolen Mitmach-Aktionen. Es gibt zum Beispiel VR-Brillen, um sich Berufsbilder möglichst lebensnah anzuschauen und eine Fotobox, um Bewerbungsbilder gleich vor Ort zu drucken.