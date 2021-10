Regionales und internationales Klimagespräch

Zu einem moderierten Dialog zum Stand des Klimaschutzes und der Klimagerechtigkeit in Schwäbisch Hall lädt der Freundeskreis Afrika ein. Die Veranstalter wünschen sich, dass gemeinsam konkrete Ideen für eine klimagerechte Stadt entwickelt werden, heißt es in der Ankündigung. Ein Moderationsteam führt durch den Nachmittag und es besteht die Möglichkeit, dort entwickelte Projektideen umzusetzen und dafür eine finanzielle Förderung zu beantragen. „Diese Einladung richtet sich explizit an die internationalen Mitbürger und Mitbürgerinnen unserer Stadt“, heißt es weiter. Die Ideen werden auch an die Landespolitik weitergeben.

Anmeldung mit vollem Namen bis zum 5. November per E-Mail an bastian.bender@afroprojects.org.