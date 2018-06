Regionalmeisterschaften Leichtathletik

Wie im letzten Jahr treffen sich Leichtathleten aus allen Teilen des Landes im VfL Stadion um sich in verschiedenen Disziplinen zu messen und Stadionrekorde zu brechen.

Für Spannung und sportliche Höchstleistungen wird gesorgt sein!

Vor dem bereits zum fünften Mal stattfindenden Waiblinger Leichtathletik Meeting - bei dem das Programm in diesem Jahr etwas verkürzt wurde -, finden die Regionalmeisterschaften der Altersklasse U14 statt. In den vergangenen Jahren konnten immer wieder einige Top-Atlethen in Waiblingen begrüßt werden.

Weitere Informationen, wie den Zeitplan oder die Teilnehmerliste, finden Sie unter www.meeting-waiblingen.de