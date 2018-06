× Erweitern Foto: K Gesper Künzelsau

Am Sonntag, 15. Juli 2018 findet in Künzelsau der Regionaltag der Bürgerinitiativepro Region Heilbronn-Franken e.V. statt.

Dieses Ereignis wird im Jahr 2018 bereits zum 21. Mal seit 1998, unter anderem in Öhringen 2016 oder Külsheim 2017, veranstaltet. Das Fest in Künzelsau wird wieder zu einem Ort der Begegnung für viele tausend Menschenaus der gesamten Region Heilbronn-Franken. Die FestbesucherInnen erwartet ein umfangreiches und hochrangiges Programm von 12.00 Uhr bis gegen 18.00 Uhr auf der Showbühne am Alten Rathaus in der Künzelsauer Innenstadt, moderiert von Wolfgang Köhler, SWR Studio Heilbronn,mit unter anderem der Polizei Big Band, den Hohenlohe Highlanders Pipes & Dums, Uwe-Saußele-Trio feat. Maria Elena Valencia oder dem Würth Chor. Der Regionaltag beginnt um 11.00 Uhr mit einer Auftaktveranstaltung. Das SWR Studio Heilbronn präsentiert im Rahmen des Regionaltags ab 14 Uhr im Foyer des Neuen Rathauses in Künzelsau in der Reihe „Mundart & Musik“ das Hohenloher Musiker-Duo „Iwwerzwerch“. Das sind Roland Dietz („Iwwer“) am Akkordeon und Markus Martin(„Zwerch“) an der Gitarre. Für ihre Hohenloher Spontaneität sind die beiden bekannt, so kannes schon mal vorkommen, dass sie auf Zuruf ihr Programm ändern. Moderatorin ist Elvira Schimanski. Beim Regionaltag können Sie Einkaufen und die Vielfalt unserer Genießerregion erleben. Neben einer kulinarisch beeindruckenden Streetfoodmeile gibt es auch rund um Alexander Gersts Mission 2018 vieles zu entdecken. Ein verkaufsoffener Sonntag, rundet das Programm ab. Im Rahmen des jährlichen Preisausschreibens der Bürgerinitiative pro Region Heilbronn-Franken e.V. zum Regionaltag winkt als Hauptpreis ein Aufenthalt für zwei Personen in der Partnerstadt von Künzelsau,Marcali, Ungarn. Außerdem warten noch viele weitere tolle Preise auf die GewinnerInnen. Informationen zum Regionaltag und das Preisrätsel erhalten Sie auch im Internet unter www.pro-region.de, über die Geschäftsstelle der Bürgerinitiative pro Region Heilbronn-Franken, c/o Adolf Würth GmbH & Co. KG, Postfach 74650 Künzelsau, Tel.: 07940/15-2329, Fax: 07940/15-4669.