In Heilbronn findet der Regionaltag der Bürgerinitiative pro Region Heilbronn-Franken e.V. statt. Das Fest wird wieder zu einem Ort der Begegnung für viele tausend Menschen aus der gesamten Region Heilbronn-Franken. Die FestbesucherInnen erwartet ein umfangreiches und hochrangiges Programm von 12 Uhr bis ca.18 Uhr auf der Showbühne am Kiliansplatz in der Heilbronner Innenstadt, moderiert von Wolfgang Köhler, SWR Studio Heilbronn, mit unter anderem der Polizei Big Band, den Hohenlohe Highlanders Pipes & Drums und KlangMomente mit Lisa und Ben.

Der Regionaltag beginnt um 11 Uhr mit einer Auftaktveranstaltung. Den Festvortrag hält Prof. Dr. Peter Frankenberg.

Das SWR Studio Heilbronn präsentiert ab 14 Uhr im „Gläsernen Studio“ auf der Buga in der Reihe „Mundart & Musik“ Wilfried Albeck und Johann Hahn. Moderatorin ist Elvira Schimanski.

Über 60 Aussteller aus der Region Heilbronn-Franken, vorwiegend aus dem Bereich Tourismus und Kulinarik, präsentieren sich in der Heilbronner Innenstadt. Beim Regionaltag können Sie die Vielfalt unserer Genießerregion erleben.

Im Rahmen des jährlichen Preisausschreibens der Bürgerinitiative pro Region Heilbronn-Franken e.V. zum Regionaltag winkt als Hauptpreis ein Aufenthalt für zwei Personen in der Partnerstadt von Heilbronn, Solothurn, Schweiz. Außerdem warten noch viele weitere tolle Preise auf die GewinnerInnen.