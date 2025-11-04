Regionaltage im Haus der Geschichte

Haus der Geschichte Dinkelsbühl Altrathausplatz 14, 91550 Dinkelsbühl

AUSSTELLER DER REGIONALTAGE

  • AELF Ansbach - Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ansbach
  • Amt für ländliche Entwicklung Mittelfranken
  • Bund Naturschutz in Bayern e.V.
  • Citymarketing Dinkelsbühl e.V.
  • Heimatagentur, Regierung von Mittelfranken
  • Heimatkino - Regionalmanagement Landkreis Ansbach
  • HeimatUnternehmen Frankenhöhe
  • „Hesselberger“ allfra Regionalmarkt Franken GmbH
  • Imkereiverein Dinkelsbühl
  • Landschaftspflegeverband Mittelfranken e.V.
  • Naturpark Frankenhöhe
  • vlf im Landkreis Ansbach e.V.

Zu den Öffnungszeiten.

Info

