Regionaltage im Haus der Geschichte

AUSSTELLER DER REGIONALTAGE
- AELF Ansbach - Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ansbach
- Amt für ländliche Entwicklung Mittelfranken
- Bund Naturschutz in Bayern e.V.
- Citymarketing Dinkelsbühl e.V.
- Heimatagentur, Regierung von Mittelfranken
- Heimatkino - Regionalmanagement Landkreis Ansbach
- HeimatUnternehmen Frankenhöhe
- „Hesselberger“ allfra Regionalmarkt Franken GmbH
- Imkereiverein Dinkelsbühl
- Landschaftspflegeverband Mittelfranken e.V.
- Naturpark Frankenhöhe
- vlf im Landkreis Ansbach e.V.
