Themen wie Monumentalität, Macht und Besitz, aber auch Koexistenz und Verantwortung erforscht die Künstlerin Chiara Bugatti in der Triennale. Die fortlaufende Reihe "Rehearsing Brutality, until it is totally destroyed" fokussiert sich auf Kieselgur, uralten und fragilen Pulverstein, der hier zu scheinbar festen Kuben geformt ist. Angeordnet in einer Raumstruktur mit bewegbaren Wandelementen, wird der prekäre Ruhezustand der Güsse von einer Gruppe klassischer Balletttänzer*innen unterbrochen, die Posen und Gesten historischer Denkmäler proben, welche Menschen (üblicherweise männliche Körper) als unbesiegbare und heroische Figuren zeigen.

Der Besuch der Performance ist im Eintrittspreis für die Ausstellung enthalten: Erwachsene 10 Euro, ermäßigt 5 Euro, Gruppen ab 10 Personen je 8 Euro.

Weiterer Termin: Mittwoch, 22. Juni 2022, 16 Uhr