Reichsgräfin Wilhelmine von Grävenitz

Es ist eine der größten Liebesgeschichten am Württembergischen Hofe, die zwischen Herzog Eberhard Ludwig und Wilhelmine von Grävenitz entflammte. Als verarmte und unbedeutende Adelige kam sie ins Herzogtum Württemberg und avancierte dank der Liebe des Herzogs schnell zu seiner offiziellen Mätresse und morganatischen Ehefrau. Ehrgeizig und schlau erlangte sie Macht und Reichtum und hat so für annähernd 25 Jahre das Herzogtum (mit)regiert. Während eines gemeinsamen Spazierganges vom Residenzschloss zum Stadtzentrum, vorbei am Palais Grävenitz, einem Symbol der Liebe, berichtet sie uns von ihrem jubilierenden Leben und dem schicksalshaften Ende ihrer Zeit hier in Ludwigsburg.

Tipp: Ein Wiedersehen mit Sabine Servinho-Lohmann gibt es auch bei den „Barocken Tafelfreuden“, sowie beim venezianischen Abend „Serenata Veneziana“.

Treffpunkt: Brunnen im Mittleren Schlosshof

Dauer: ca. 90 Minuten

Gästeführerin: Sabine Servinho-Lohmann

Für Kinder bis 12 Jahre in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen kostenfrei. Diese Führung ist auch für Gruppen buchbar.