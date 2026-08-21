Reichsstädter Tage 2026

50 Jahre Reichsstädter Tage - ein halbes Jahrhundert Festtradition in Aalen!
Freuen Sie sich zum Jubiläum auf ein besonders vielfältiges Bühnenprogramm, kulinarische Vielfalt und beste Stimmung für die ganze Familie.
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Stadt & Weinfeste
50 Jahre Reichsstädter Tage - ein halbes Jahrhundert Festtradition in Aalen!
Freuen Sie sich zum Jubiläum auf ein besonders vielfältiges Bühnenprogramm, kulinarische Vielfalt und beste Stimmung für die ganze Familie.
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