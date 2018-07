Reichsstadt-Festtage in Rothenburg ob der Tauber

Mit einer Ritterschar im Lager verweilen, marodierenden Truppen aus dem 30jährigen Krieg begegnen und ein Gerichtsverfahren im Mittelalter verfolgen – all das erwartet Besucher in Rothenburg ob der Tauber, wenn sie vom 7. September bis zum 9. September an den Reichsstadt-Festtagen die Tauberstadt besuchen. Eintritt kostet das Spektakel dabei nicht. Die historischen Gruppen, die in originalgetreuen Rüstungen und Gewändern in der Stadt in den Lagern kampieren, lassen dabei die goldenen Tage der Freien Reichsstadt Rothenburg aufleben. 1274 verlieh Rudolf von Habsburg dem Handelszentrum diesen Titel – auch ein Ausdruck der Bedeutung Rothenburgs in jenen Tagen.

Zu den Höhepunkten an den Reichsstadt-Festtagen gehört am Freitag zum Auftakt der Einzug der historischen Gruppen in die Altstadt: Die Ritterschar 1274, der Schillingsfürster Bauernhaufen, die Truppen vom Historischen Festspiel „Der Meistertrunk“ aus dem 30jährigen Krieg, die Schwarze Schar aus Ohrenbach aus den Zeiten des Bauernkriegs, die Tempelritter und viele mehr starten ab circa 19.30 Uhr vom Taubertal aus den Marsch gen Marktplatz. Hier werden sie vorgestellt, es folgt als Krönung ein musikalisch untermaltes Fassadenfeuerwerk am Rathaus von Rothenburg.

Schlaglichter (kleine Theaterstücke aus den verschiedenen Epochen) in der Stadt und ein mittelalterlicher Markt am Grünen Markt von Rothenburg prägen das Wochenende. Stimmungsvoll wird es am Samstagabend, wenn um 21.30 Uhr „Rothenburg in Flammen“ steht. Das Licht- und Feuerwerksspektakel, das sich Besucher am besten vom Tal aus ansehen, erinnert an die Belagerung Rothenburgs im 30-jährigen Krieg. Die steht in diesem Jahr, in dem auch Rothenburg an den Ausbruch des grausamen Krieges vor 400 Jahren gedenkt, musikalisch besonders im Fokus, wenn sich am Sonntag die Gruppen des Historischen Festspiel „Der Meistertrunk“ ab 13.30 Uhr zum „Musikalischen Allerley“ auf der Stöberleinsbühne treffen. Ansonsten gilt: Gäste entdecken auf eigene Faust in den Zeltlagern, an den Ständen der Münzer, bei den Falknern oder zu den Klängen der Stadtpfeifferey die „goldenen Tage“ Rothenburgs.Ein ausführliches Programm erhalten Sie beim Rothenburg Tourismus Service am Marktplatz (09861 / 404 800;info@rothenburg.de; www.rothenburg.de/tourismus)