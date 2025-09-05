Reichsstadt-Festtage

lange Nacht des Historischen Festspiel im Lichthof/Rathaus

Rothenburg ob der Tauber 91541 Rothenburg ob der Tauber

Am 15. Mai 1274 begann der unaufhaltsame Aufstieg Rothenburgs mit der Erhebung zur ,,Freien Reichsstadt“ durch König Rudolf von Habsburg.

Um die glorreichen Zeiten seither nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, beschlossen die Rothenburger Bürger jährlich am ersten September-Wochenende, die Reichsstadt-Festtage zu begehen. Neben vielen Historiengruppen aus verschiedenen Epochen bereichern auch zahlreiche Festspielgruppen das Stadtbild.

Erleben Sie im Anschluss an die Festspielaufführung ein Brillant-Feuerwerk über dem Taubertal, das an die ,,Brennende Stadt“ im Jahre 1631 erinnern soll.

Fr. 05.09. 18:00 Uhr: Lange Nacht des Historischen Festspiel im Lichthof/Rathaus

