Reichlich Bühnenprogramm – die Reichsstädter Tage 2023

Vom 8. – 10. September findet das größte Stadtfest der Region wieder statt. In diesem Jahr neu – der KUBUS-Platz. Im Westen des Fests entsteht ein neuer Ort, der mittags und nachmittags mit Kinderprogramm bespielt wird und abends Aalener Newcomern und gestandenen Local Heroes eine Plattform bietet.

Von Freitag bis Sonntag heißt es in der Innenstadt Aalens wieder – „reichlich von allem“. Sport- und Musikvereine gestalten das Tagesprogramm, Bands lassen es am Abend auf den Bühnen krachen. Vereine und Gastronomen sorgen für das leibliche Wohl. Und am Sonntag laden die Innenstadthändler zum Bummeln und Shoppen in ihre Geschäfte ein.

Lassen Sie es sich bei den Reichsstädter Tagen gut gehen.