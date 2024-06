Reihe "Über Gott und die Welt sprechen" (Lähnemann)

Die Hälfte derer, die im Mittelalter in ein Kloster eintraten, waren Frauen. Was waren ihre Beweggründe? Wie sah ihr Leben in Klausur aus? Wie dachten und wie lebten sie?

Mit "UNerhörte Frauen. die Netzwerke der Nonnen" bieten die Autorinnen einen lebendigen Einblick in das weithin unbekannte leben und Wirken der geistlichen Frauen. Spektakuläre Quellenfunde zeigen erstmals die Welt der Frauen aus ihrer Perspektive. Henrike Lähnemann erhielt als erste Frau einen Lehrstuhl an der Faculty of Medieval and Modern Languages der University of Oxford, wo sie deutsche Literatur des Mittelalters lehrt und zu Text- und Bildzeugnissen aus den norddeutschen Frauenklöstern arbeitet.

Prof. Henrike Lähnemann, Oxford

