Reihe "Über Gott und die Welt sprechen" (Luzia Braun)

Nie zuvor in der Geschichte der Menschheit war das eigene Gesicht so allgegenwärtig wie heute. Ob auf Fotografien, in Filmaufnahmen, Videochats oder im Spiegel - ständig sehen wir uns selbst.

Doch was macht das mit uns? Lebten unsere Vorfahren, die viel seltener mit dem eigenen Abbild konfrontiert waren, vielleicht unbefangener? Hilft die pausenlose Selbstbegegnung bei der Selbsterkenntnis? Das Gesicht als Bühne der Seele - gilt das noch im Zeitalter der ständigen Selbstoptimierung?

Die Journalistinnen Luzia Braun und Ursula März haben 19 Menschen getroffen, die aus verschiedenen Blickwinkeln über das Gesicht nachdenken - als Boxer oder Influencerin, Modemacher oder Dermatologin, als Zwilling oder Transgender, als Philosoph oder Bestatter, als Schriftstellerin oder als jemand, dessen Gesicht sich radikal veränderte.

Lebens- und berufserfahren erzählen diese Persönlichkeiten mit großer Offenheit und Klugheit über unser wichtigstes Ausdrucksmittel und davon, was "sich sehen" für sie bedeutet.

Die langjährige "Aspekte"-Moderatorin und Redakteurin der Sendung "Das Literarische Quartett" Luzia Braun stellt ihr Buch im Literaturhaus vor.

Luzia Braun, Journalistin und Autorin

Anmeldung beim Literaturhaus Heilbronn, Tel. 07131-565 2668, literaturhaus@heilbronn.de

Eine Kooperation zwischen Literaturhaus Heilbronn und keb Katholische Erwachsenenbildung Heilbronn in der Reihe „Über Gott und die Welt sprechen“.