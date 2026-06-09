Reihe Magnificat

Daniel Gardonyi spielt Orgelwerke der Komponistenfamilie Gardonyi u.a.

Daniel Gárdonyi (* 1982) stammt aus einer ungarndeutschen Musikerfamilie und erhielt die ersten künstlerischen Impulse von seinem Vater Zsolt Gárdonyi. Er studierte Kirchenmusik-A sowie pädagogisches Hauptfach Orgel an den Musikhochschulen Bayreuth und Stuttgart. 2007 war er Preisträger des Bayreuth-Regensburger Klavierwettbewerbs für Kirchenmusikstudierende. 2010/2011 absolvierte er sein kirchenmusikalisches Berufspraktikum als Assistent von KMD Kay Johannsen an der Stiftskirche Stuttgart. Anschließend wirkte er als Bezirkskantor an der Liebfrauenkirche Frankenberg (Eder). Daniel Gárdonyi lebt seit 2016 als freischaffender Musiker in Würzburg, konzertiert international als Organist und unterrichtet regelmäßig als Gastdozent für Orgel und Musiktheorie an der Kirchenmusikakademie Schlüchtern.