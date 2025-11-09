Reihe Magnificat

Das Vokalensemble Bad Ems singt unter der Leitung von Bezirkskantor Jan Martin Chrost Werke von Johann Sebastian Bach und anderen.
Das Vokalenensemble Bad Ems ist Teil der umfangreichen Chorarbeit an St. Martin Bad Ems bestehend aus mehreren Kinder- und Jugendchorgruppen, dem Chor St. Martin und der Choralschola und widmet sich anspruchsvoller a-cappella-Literatur.
Jan Martin Chrost studierte 2010-2016 Master Kath. Kirchenmusik u.a. bei Prof. Winfried Bönig, Prof. Thierry Mechler und Prof. Margareta Hürholz.
Parallel: Kirchenmusiker an der Wallfahrtsbasilika St. Marien in Kevelaer
2018: Master of Music Chorleitung – Hochschule für kath. Kirchenmusik Rottenburg-Stuttgart (Prof. Alexander Burda)
Seit 2020 Bezirkskantor an St. Martin in Bad Ems