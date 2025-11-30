Reimer Gronemeyer "Die Abgelehnten"

Der renommierte Soziologe Reimer Gronemeyer analysiert in seinem Buch, wie Altersdiskriminierung unsere Gesellschaft prägt und ihr langfristig schadet.

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und wachsender Generationenkonflikte beleuchtet er Vorurteile gegenüber älteren Menschen – etwa im Arbeitsleben oder im Klimadiskurs – und plädiert für einen respektvollen, generationenübergreifenden Dialog.

In Kooperation mit der Katholischen Erwachsenenbildung

Weitere Infos auf www.vhs-heilbronn.de/programm/kw/bereich/kursdetails/kurs/Y101A158/