Reimer Gronemeyer "Die Abgelehnten"

Lesung und Gespräch

bis

Volkshochschule im Deutschhof Heilbronn Kirchbrunnenstraße 12, 74072 Heilbronn

Der renommierte Soziologe Reimer Gronemeyer analysiert in seinem Buch, wie Altersdiskriminierung unsere Gesellschaft prägt und ihr langfristig schadet.

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und wachsender Generationenkonflikte beleuchtet er Vorurteile gegenüber älteren Menschen – etwa im Arbeitsleben oder im Klimadiskurs – und plädiert für einen respektvollen, generationenübergreifenden Dialog.

In Kooperation mit der Katholischen Erwachsenenbildung

Weitere Infos auf www.vhs-heilbronn.de/programm/kw/bereich/kursdetails/kurs/Y101A158/

Info

VHS Heilbronn
Volkshochschule im Deutschhof Heilbronn Kirchbrunnenstraße 12, 74072 Heilbronn
Vorträge & Lesungen
bis
Google Kalender - Reimer Gronemeyer "Die Abgelehnten" - 2026-01-29 19:00:00 Google Yahoo Kalender - Reimer Gronemeyer "Die Abgelehnten" - 2026-01-29 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Reimer Gronemeyer "Die Abgelehnten" - 2026-01-29 19:00:00 Outlook iCalendar - Reimer Gronemeyer "Die Abgelehnten" - 2026-01-29 19:00:00 ical

Tags